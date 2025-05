Turške delavce v Orehku že obiskali predstavniki ministrstva za delo

Ljubljana/Prestranek, 14. maja - Predstavniki ministrstva za delo so, potem ko so v torek prejeli pismo turških delavcev gradbenega podjetja Yapi Merkezi o težavah, v katerih so se znašli, že obiskali kamp Orehek. Vnovič se tja odpravljajo v četrtek, ko bodo delavcem tudi svetovali, kako zaščititi svoje pravice, je danes povedal državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan.