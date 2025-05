Pri turških delavcih v Orehku inšpektorji, policija in predstavniki ministrstva za delo

Prestranek/Ljubljana, 15. maja - Turške delavce, zaposlene pri podjetju Yapi Merkezi, izvajalcu pri projektu drugi tir, so danes v delavskem naselju v Orehku obiskali inšpektorji in policisti, ki preverjajo sume kršitev temeljnih pravic delavcev oziroma delovne zakonodaje. Pri njih so bili tudi predstavniki ministrstva za delo in jih oskrbeli z informacijami o njihovih možnostih.