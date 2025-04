Navedbe civilnih nadzornikov po mnenju 2TDK neresnične in zavajajoče

Ljubljana, 9. aprila - V družbi 2TDK so zanikali torkove navedbe članov projektnega sveta za civilni nadzor projekta drugega tira železniške proge Divača-Koper, da ta ne poteka optimalno in da so časovni roki preseženi. Navedbe članov, da se posamezne odločitve sprejemajo netransparentno in negospodarno, pa so označili za zavajajoče.