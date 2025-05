Yapi Merkezi: Z večino delavcev dosegli dogovor

Ljubljana, 14. maja - Turški gradbinec Yapi Merekezi je z večino delavcev na projektu drugega železniškega tira Divača-Koper dosegel dogovor. Vsi delavci, ki so še v Orehku, so še naprej zaposleni in prejemajo polno plačo, čeprav trenutno ne delajo, so sporočili iz turške družbe. V 2TDK pa so navedli, da bodo ob izpolnjenih pogojih sami poplačali podizvajalce.