2TDK zavrnil Kolektorjev zahtevek za 350 milijonov evrov

Ljubljana, 14. marca - Projektno podjetje 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, je zavrnilo zahtevek za plačilo 350 milijonov evrov, ki ga je na DRI naslovil glavni izvajalec del Kolektor CPG. Kot so zapisali na 2TDK, je zahtevek "neutemeljen in popolnoma nerealen".