2TDK po opozorilih turških delavcev od gradbinca zahteva pojasnila in ukrepe

Ljubljana, 14. maja - V projektnem podjetju 2TDK, ki bdi nad gradnjo drugega tira Koper-Divača, so po objavi javnega pisma turških delavcev gradbenega podjetja Yapi Merkezi od slednjega zahtevali pojasnila in odpravo morebitnih kršitev. Kot so navedli za STA, neposredne pristojnosti nad kadrovskim upravljanjem izvajalcev gradbenih del sicer nimajo.