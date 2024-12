Izdane odločbe za pomoč kmetijstvu po lanskih ujmah

Ljubljana, 20. decembra - Kmetijska gospodarstva, ki so upravičena do izplačil zaradi škode, ki so jo lani povzročile pozebe, neurja s točo in poplave, bodo odločbe o izplačilu prejela najpozneje v začetku prihodnjega tedna. Sredstva, skupaj je predvidenih 6,15 milijona evrov, bodo na njihovih računih do 27. decembra.