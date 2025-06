Izbranih prvih osem občin za testiranje vozil in opreme za poplave

Ljubljana/Ravne na Koroškem, 3. junija - Uprava RS za zaščito in reševanje je glede na izpolnjevanje kriterijev izbrala prvih osem občin, ki bodo predvidoma v enoletnem testnem obdobju testirale vozila in opremo za poplave. Za posamezna hidro-geografska območja so bile izbrane občine Cerkno, Domžale, Grosuplje, Velika Polana, Ravne na Koroškem, Maribor, Nazarje in Kranj.