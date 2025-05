V Velenju do leta 2028 16 milijonov evrov za sanacijo plazov

Velenje, 10. maja - V Mestni občini Velenje ocenjujejo, da bodo v obdobju med letoma 2024 in 2028 za sanacijo plazov skupno namenili okoli 16 milijonov evrov. Do zdaj so uspešno zaključili sanacijo 25 plazov, do konca leta pa pričakujejo sanacijo še 13 plazov, so pred dnevi sporočili iz občine.