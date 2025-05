V Celju prihodnji teden začetek gradnje novega mosta čez Voglajno

Celje, 30. maja - V Celju bodo prihodnji teden stekla dela izgradnje novega mosta čez Voglajno pri nekdanjem Topru in krožišča. Zaradi izvajanja projekta protipoplavnih ureditev bo tako od torka začela veljati popolna zapora mosta in delna zapora lokalne ceste Celje-Teharje. Obvoz bo urejen, so sporočili iz Mestne občine Celje.