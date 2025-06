Odbor DZ potrdil podaljšanje prejemanja nadomestil za stroške bivanja poplavljencem

Ljubljana, 4. junija - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes potrdil predlog novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov avgusta 2023, ki predvideva podaljšanje izplačevanja nadomestila za stroške bivanja za tiste poplavljence, ki so se morali začasno preseliti v drugo stanovanjsko enoto.