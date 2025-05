Županja Črne na Koroškem opozarja na težave pri popoplavni obnovi

Črna na Koroškem, 19. maja - Občina Črna na Koroškem je po uničujočih poplavah leta 2023 za interventne ukrepe in sanacijske projekte do konca lanskega leta skupno namenila okoli 21 milijonov evrov. Letos se obnova po poplavah nadaljuje, a županja Črne Romana Lesjak opozarja na administrativne ovire, težave z izvajalci in pogosto nekakovostno izvedbo del.