V Celju se začenja gradnja novega mosta čez Voglajno

Celje, 3. junija - Zaradi izvajanja projekta protipoplavnih ureditev od danes v Celju veljata popolna zapora mosta čez Voglajno pri nekdanjem Topru in delna zapora lokalne ceste Celje-Teharje. Urejeni so obvozi, Mestna občina Celje pa ob tem prosi za strpnost in upoštevanje začasne prometne ureditev, ki bo zagotavljala varnost in nemoten potek del.