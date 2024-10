Koroški župani o projektih regijskega razvoja in težavah pri popoplavni sanaciji

Muta, 25. oktobra - Koroška je v okviru razpoložljivih sredstev določila za 25,8 milijona evrov projektnih predlogov, ki so vključeni v dogovor za razvoj regije za obdobje do leta 2027. Nabor je Svet koroške regije z nekaj kritikami na račun države danes potrdili. Ob tem so se župani na seji danes večkrat dotaknili težav in izzivov popoplavne sanacije.