Šefic in Leben na terenu o popoplavni obnovi

Šoštanj/Rečica ob Savinji/Ljubno ob Savinji, 14. aprila - Vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic ter državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben sta se danes sestala z več župani in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti, prizadetih v ujmah leta 2023. Govorili so o stanju obnove in preostalih izzivih, med drugim tudi glede nadomestitvenih gradenj.