Odbor k novemu plačnemu zakonu sprejel s sindikati predhodno usklajena dopolnila

Ljubljana, 14. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve se je danes v drugi obravnavi opredelil do predloga zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Besedilo so popravili z dopolnili, ki jih je vložila koalicija, predhodno pa so se o njih uskladili predstavniki vlade in sindikatov. Pripravljena so bila kot odziv na mnenje zakonodajno-pravne službe DZ (ZPS).