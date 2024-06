Sindikati upravnih enot na srečanju z Golobom zbližali stališča

Ljubljana, 27. junija - Premier Robert Golob se je z ministroma za finance in javno upravo srečal s predstavnikoma sindikatov zaposlenih na upravnih enotah. Govorili so o možnih rešitvah za čimprejšnje končanje stavke, po navedbah sindikatov pa so uspeli zbližati stališča. Od vlade pričakujejo osnutek stavkovnega sporazuma, do katerega se bodo opredelili stavkajoči.