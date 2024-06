Na trasi drugega tira prebili drugi najdaljši predor

Kozina, 7. junija - Delavci na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so danes prebili glavno cev predora Beka, s 6017 metri drugega najdaljšega na trasi. S tem so prebili osmo od skupno desetih predorskih cevi na trasi. Od predorov morajo izkopati le še 103 metre servisnih cevi, so sporočili iz projektnega podjetja 2TDK.