FJK želi dodatne informacije o drugem tiru

Trst, 30. aprila - Dežela Furlanija-Julijska krajina (FJK) želi prek italijanskega ministrstva za okolje od Slovenije pridobiti dodatna pojasnila glede ukrepov za zaščito okolja in krajine ob gradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, poročata italijanska tiskovna agencija Ansa in Primorski dnevnik. Med drugim jo skrbi območje doline Glinščice.