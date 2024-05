Na trasi drugega tira izkopali najdaljši predor v državi

Ljubljana, 29. maja - Na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so delavci v predoru Lokev danes izkopali še zadnji meter glavne cevi, ki meri 6714 metrov. S tem so izkopali najdaljši predor v Sloveniji, so sporočili iz podjetja 2TDK, ki bdi nad projektom. Dela so stekla 5. novembra 2021. Doslej je bil s 6327 metri najdaljši Bohinjski predor.