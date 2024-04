Vodenje projekta drugi tir se po mnenju civilnih nadzornikov izboljšuje

Ljubljana, 12. aprila - Člani projektnega sveta za civilni nadzor gradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom ocenjujejo, da vodenje projekta še vedno ne poteka zadovoljivo, so pa v zadnjem letu opazili izboljšave. "Opažamo, da investitor obvladuje stroške in nepričakovane pojave, kljub temu da so ti veliki," je pojasnil član sveta Damir Josipovič.