Kozina, 18. junija - Delavci na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so izkopali še zadnje metre servisnih cevi predorov Lokev in Beka. S tem je prebitih vseh deset predorskih cevi na trasi, izkopanih pa 37,4 kilometra predorov, so danes sporočili iz projektnega podjetja 2TDK.