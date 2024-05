Zaključeno čezmejno posvetovanje glede vzporednega tira proge Divača-Koper

Ljubljana, 20. maja - Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je zaključilo posvetovanje z Italijo na planski ravni glede vzporednega tira za zdaj še predvideni enotirni progi Divača-Koper. Sosednja država predlaga spremljanje učinkovitosti omilitvenih ukrepov in monitoring ter nadaljnje sodelovanje, kar bo Slovenija upoštevala, so sporočili.