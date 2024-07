Na trasi drugega tira Divača-Koper obeležili preboj predorskih cevi

Kozina, 10. julija - Na trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom so danes v predoru Lokev pri Kozini slovesno obeležili preboj vseh desetih predorskih cevi v skupni dolžini 37,4 kilometra. Z deli po besedah generalnega direktorja projektnega podjetja 2TDK Mateja Oseta intenzivno nadaljujejo, njihov zaključek je predviden do konca leta 2025.