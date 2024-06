V zadnjem času občutno manj prijav domnevnih kršitev zaradi zdravniške stavke

Ljubljana, 8. junija - Število prejetih prijav domnevnih kršitev, povezanih s stavko zdravnikov, se je v zadnjem mesecu občutno zmanjšalo, so pojasnili na zdravstvenem inšpektoratu. Inšpektorat zato ne izvaja več ciljnega preverjanja opravljanja zdravniške službe v času stavke in zagotavljanja oblik naročanja, temveč redne preglede, ki so vsebinsko bolj široki.