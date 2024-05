V DZ napovedana široka podpora referendumu o Jeku 2

Ljubljana, 22. maja - Poslanske skupine Svoboda, SDS, NSi in SD so danes napovedale podporo predlogu za posvetovalni referendum o zagotavljanju oskrbe z elektriko z drugim blokom krške nuklearke (Jek 2) in drugimi nizkoogljičnimi viri. Proti so v Levici; menijo, da se želi izsiliti bianco menico za zelo drag projekt, brez možnosti opredelitve samo za obnovljive vire.