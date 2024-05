Nevladniki koordinatorja projekta Jek 2 Levičarja pozivajo k odstopu

Ljubljana, 30. maja - Vse, kar smo do sedaj videli v zvezi s projektom nove nuklearke v Krškem (Jek 2), kaže na nedemokratično in netransparentno držo politike, opozarjajo v nevladnih organizacijah. Ob tem so na predsednika vlade naslovili tri zahteve glede nadaljnjega upravljanja projekta Jek 2, državnega sekretarja Danijela Levičarja pa pozvali k odstopu.