GZS o Jeku 2: Nimamo časa za spremembe organizacije dela

Ljubljana, 30. maja - Projekt gradnje Jeka 2 bo trajal več kot desetletje, zato nimamo časa za spreminjanje organizacije dela v vladi, so prepričani v GZS. So pa vlado pozvali, naj javnosti čim prej predstavi vse informacije in podatke, ki bodo podlaga za odločanje na referendumu. Nevladniki so državnega sekretarja Danijela Levičarja namreč danes pozvali k odstopu.