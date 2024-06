V Genu do referenduma obljubljajo objavo niza študij in podatkov

Ljubljana, 20. junija - V družbi Gen energija so od ministrstva za okolje, podnebje in energijo prejeli poziv k pripravi niza podatkov za lažje odločanje volivcev na referendumu o projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2), ki bo predvidoma novembra. Do oktobra obljubljajo objavo niza študij, analiz in podatkov. Precej jih že imajo, pripravo nekaterih bodo še naročili.