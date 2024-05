Študentski sveti treh fakultet izrazili podporo koordinatorju projekta Jek 2 Levičarju

Ljubljana, 30. maja - Študentski sveti ljubljanskih fakultet za gradbeništvo, strojništvo in elektrotehniko so kritični do zahtev, ki so jih v zvezi s projektom izgradnje nove nuklearke v Krškem (Jek 2) danes podali predstavniki nevladnih organizacij. Ob tem so izrazili podporo državnemu sekretarju Danijelu Levičarju, ki so ga nevladniki pozvali k odstopu.