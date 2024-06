Položen temeljni kamen za gradnjo odlagališča NSRAO

Krško, 6. junija - Predsednik vlade Robert Golob in direktor Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) Sandi Viršek sta ob današnjem obisku vlade v Posavju simbolično položila temeljni kamen za gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem. Z gradnjo "izpolnjujemo dolg do vseh prihodnjih generacij", je ob tem dejal Golob.