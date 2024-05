Delodajalske organizacije podpirajo Jek 2, zavračajo očitke nevladnikov

Ljubljana, 31. maja - Reprezentativne delodajalske organizacije so v današnjem sporočilu za javnost izrazile podporo projektu izgradnje drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Ob tem so zavrnile očitke petih nevladnih organizacij, ki da so v četrtek izjavile, da je Jek 2 "zgolj v interesu gospodarskih elit".