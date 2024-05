Prihodnji teden v parlamentu: DZ bo odločal na redni, zatem pa še izredni seji

Ljubljana, 19. maja - DZ bo v ponedeljek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom začel redno majsko sejo. Tokratno plenarno zasedanje se bo nadaljevalo še v sredo in četrtek, ko bo tudi izredna seja DZ. Med drugim bodo poslanke in poslanci odločali o parlamentarnih preiskavah in predlogu za razpis referenduma o Jeku 2.