Zeleni Slovenije vložili listo kandidatov z upanjem na vsaj enega evropskega poslanca

Ljubljana, 10. maja - Zeleni Slovenije so danes vložili listo kandidatov in kandidatk za volitve poslancev v Evropski parlament. Nosilec liste in aktualni evropski poslanec Klemen Grošelj, ki je bil sicer evidentirani kandidat Gibanja Svoboda, je ob vložitvi liste dejal, da upajo na vsaj enega poslanca in da je njihova lista "liberalna, socialna in zelena".