Zbor za republiko na evropskih volitvah podpira tiste, ki delijo njihova stališča

Ljubljana, 20. maja - Zbor za republiko je sprejel odločitev, da se na evropskih volitvah ne opredeljuje do posameznih kandidatov, političnih strank in poslanskih skupin v Evropskem parlamentu, podpirajo pa tiste, ki delijo njihova stališča. Med drugim zavračajo centralizacijo EU in podpirajo tesnejše sodelovanje na področju zunanjih meja, varnosti in obrambe, navajajo.