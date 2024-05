Najmlajša kandidatka za evropske volitve je stara 24 let, najstarejši kandidat pa 79

Ljubljana, 20. maja - Državna volilna komisija (DVK) je objavila statistiko kandidatov za evropske volitve glede na njihovo starost in izobrazbo. Najmlajša kandidatka je stara 24 let, najstarejši kandidat pa 79. Največ kandidatov je starih med 46 in 61 let. Skoraj polovica kandidatov ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, en kandidat pa je brez izobrazbe.