SD v Mariboru začela kampanjo Močna Evropa, močna Slovenija

Maribor, 10. maja - SD je z današnjim srečanjem s kandidati in kandidatkami v Mariboru začela kampanjo Močna Evropa, močna Slovenija za volitve v Evropski parlament. Po besedah nosilca liste Matjaža Nemca (S&D/SD) je zdaj čas za politiko močne Evrope. "Samo močna Evropa in z njo močna Slovenija je lahko solidarna, zelena, inovativna in varna," menijo v stranki.