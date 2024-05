Levosredinske evropske politične skupine proti sodelovanju s skrajno desnico

Bruselj, 8. maja - Politične skupine socialistov (S&D), liberalcev (Renew), Zelenih in Levice v Evropskem parlamentu so v današnji skupni izjavi zagotovile, da ne bodo sodelovale s skrajno desnimi ali radikalnimi strankami. K temu so pozvale tudi predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Skupina EPP, ki ji pripada von der Leyen, se izjavi ni pridružila.