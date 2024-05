Kandidati za evropske poslance o stanovanjski problematiki, reševanju duševnih stisk in mobilnosti

Ljubljana, 17. maja - Kandidati za evropske poslance so danes v organizaciji Medgeneracijske koalicije Slovenije soočili stališča o bivanjski problematiki mlajše in starejše populacije, duševnem zdravju in trajnostni mobilnosti. Medtem ko za reševanje stanovanjske krize vidijo različne poti, so enotni, da se je treba duševnih stisk lotiti pri vzrokih zanje.