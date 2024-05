Levica z vložitvijo kandidatne liste računa na svojega prvega evropskega poslanca

Ljubljana, 7. maja - Tudi Levica je vložila kandidatno listo za evropske volitve, pri čemer računajo na osvojitev svojega prvega mandata v evropskem parlamentu. Po mnenju koordinatorke stranke Aste Vrečko je Levica z dosedanjim delom dokazala, da ve, kaj zagovarja, in zna to tudi uresničiti. "Na volitve gremo z optimizmom in upanjem na boljšo prihodnost," je poudarila.