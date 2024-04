Zunanje ministrstvo obsoja skrunitve spomenikov partizanom in antifašistom v Italiji

Ljubljana, 27. aprila - Slovensko zunanje ministrstvo je danes obsodilo skrunitve spomenikov padlim slovenskim in italijanskim partizanom in antifašistom pri Rimu in v Trstu na predvečer dneva osvoboditve v Italiji. Ob tem je izrazilo pričakovanje, da bodo pristojne italijanske institucije storilce izsledile in ustrezno ukrepale.