Klakočar Zupančič v FJK o uveljavljanju pravic slovenske narodne skupnosti

Trst, 13. marca - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je danes obiskala predstavnike slovenske narodne skupnosti v Furlaniji - Julijski krajini (FJK). Na srečanju je med drugim izpostavila pomen udeležbe pripadnikov narodnih skupnosti v javnem življenju in dodala, da bo Slovenija italijansko stran še naprej opozarjala na uveljavitev zaščitnega zakona.

Udeležba pripadnikov narodnih skupnosti v javnem življenju je bistvenega pomena za vsako demokratično družbo, je na srečanju z zastopstvom slovenske narodne skupnosti v FJK dejala predsednica DZ. Poudarila je, da si bo Slovenija na parlamentarni ravni še naprej prizadevala za krepitev dialoga z italijansko stranjo.

Slovenija bo še naprej opozarjala na uveljavitev zaščitnega zakona in aktivno spremljala potek postopkov v zvezi z vrnitvijo Narodnega doma slovenski skupnosti, je še dodala Klakočar Zupančič ter se Slovencem v Italiji zahvalila za solidarnost in za njihovo nesebično pomoč matični državi ob poplavah avgusta lani, so sporočili iz državnega zbora.

Skupaj s predsednikom deželnega sveta FJK Maurom Bordinom sta medtem izrazila zadovoljstvo nad sodelovanjem med Slovenijo in deželo FJK ter se zavzela za nadaljevanje dialoga na vseh ravneh. Prav tako sta pozdravila podpis pisma o nameri o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Kras-Carso, ki bo omogočilo sodelovanje občin na obeh straneh meje.

V pogovoru z Bordinom je Klakočar Zupančič izrazila pričakovanje, da se bo v medsebojnem dialogu našla sistemska rešitev za zastopstvo slovenske narodne skupnosti v deželnem svetu FJK.

Obisk je sicer začela v Bazovici, kjer se je poklonila bazoviškim junakom in se srečala s predsednikom Odbora za proslavo bazoviških junakov Milanom Pahorjem. Opozorila je, da smo v zadnjem času v Evropi priče porastu ekstremnih gibanj, "zato je še toliko bolj pomembno, da počastimo evropske vrednote svobode in sožitja".

Predsednica DZ se je sestala tudi s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem, obiskala Večstopenjsko šolo Vladimir Bartol ter Narodni dom v Trstu. Na uredništvu Primorskega dnevnika pa se je seznanila z izzivi manjšinskega tiska, med drugim tudi vprašanjem financiranja tiskanih medijev, namenjenih slovenskim bralcem.