Pred dnevom osvoboditve v Italiji oskrunili spomenike partizanom

Trst, 25. aprila - Na predvečer današnjega dneva osvoboditve izpod nacifašizma v Italiji so neznanci po poročanju Primorskega dnevnika oskrunili spomenik padlim partizanom in antifašistom, tudi slovenskim, v Parku spomina v Forte Bravetta blizu Rima in v Trstu. Župan prestolnice Roberto Gualtieri je obsodil skrunitev spomenika pri Rimu.