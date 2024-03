V Trstu o čezmejnem prometu in zastopstvu manjšine v deželnem svetu

Trst, 22. marca - Na današnjem zasedanju skupnega odbora Slovenija - Furlanija-Julijska krajina (FJK) v Trstu so podpisali sporazum o čezmejnem javnem prometu, ki ga bodo začeli izvajati prihodnje leto na območju obeh Goric. Govorili so še o posebnem sedežu za predstavnika slovenske manjšine v deželnem svetu FJK in o skupni organizaciji zimskih olimpijskih iger.

Sporazum, ki sta ga podpisala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in predsednik FJK Massimiliano Fedriga, predvideva oblikovanje skupnega načrta avtobusnih linij in urnikov. Zadeva celotno obmejno območje, najprej pa ga bodo začeli izvajati v letu 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica evropska prestolnica kulture. Fajon je ocenila, da bo sporazum koristil lokalnemu prebivalstvu, pa tudi turistom.

Fajon je v izjavi po zasedanju pozdravila napore vodstva dežele, da bi z reformo statuta uvedla poseben sedež za strankarsko neodvisnega predstavnika slovenske narodne skupnosti v deželnem svetu.

Kot je povedal Fedriga, so govorili tudi o začetku postopka za skupno kandidaturo FJK oziroma Italije, Slovenije in Avstrije za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2034.

Obravnavali so še čezmejno sodelovanje na področjih nujne medicinske pomoči in varstva pred naravnimi nesrečami. Glede gospodarstva je Fajon izpostavila pogovore o sodelovanju na področju raziskav in razvoja.

Ministrica je izrazila še upanje, da bodo s skupnimi policijskimi patruljami, o katerih so se v četrtek dogovarjali ministri za notranje zadeve, lahko čim prej spet ukinili nadzor na schengenski meji.

Skupni odbor Slovenija-FJK, ki ga vodita podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ter predsednik dežele Massimiliano Fedriga, se od leta 2015 sestaja enkrat letno, delo po posameznih skupinah pa poteka skozi vse leto. Kot so še pojasnili na MZZ, v tem okviru pristojni resorji slovenske in deželne vlade FJK rešujejo vprašanja, ki zadevajo ljudi na obeh straneh meje, podpirajo in razvijajo projekte, ki so v skupnem interesu, ter izmenjujejo izkušnje in dobre prakse na različnih upravnih področjih.

Ministrica Fajon in predsednik Fedriga sta imela danes tudi dvostransko srečanje, nato sta si skupaj ogledala Narodni dom in razstavo Slovenci v Italiji.