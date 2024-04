V Dolini pri Trstu znova zadoneli zvonovi

Trst, 29. aprila - V Dolini pri Trstu so v nedeljo po dveh letih tišine znova zadoneli zvonovi dolinske cerkve. Zvonove so italijanske sodne oblasti nazadnje zapečatile maja 2022 po prijavi zaradi preglasnega zvonjenja in so vse od takrat mirovali. Ob ponovni vrnitvi zvonjenja v Dolino so pred cerkvijo sv. Urha pripravili posebno slovesnost.

V Dolini so v nedeljo po dveh letih omejitev znova dočakali zvonjenje v vaški župnijski cerkvi sv. Urha. Veseli dogodek so v župniji obeležili s slovesnostjo pred tamkajšnjo cerkvijo.

Zbrane je nagovoril novi župnijski upravitelj v Dolini Tomaž Kunaver. Po njegovih besedah zvok zvonov izraža zvočno identiteto te pokrajine, to pa niso le cerkvena glasbila, ampak so družbeni povezovalci in usmerjevalci človekovega življenja. Ob tem je tudi blagoslovil zvonove, poroča radio Koper/Capodistria.

Zaplet z zvonovi na dolinski cerkvi sega v januar 2022, ko je tržaško sodišče po pritožbi šestih vaščanov Doline zaradi preglasnega in prepogostega zvonjenja zapečatilo zvonove. Konec januarja je nato tržaški tožilec preklical odločitev in zvonove so odpečatili, vendar je sodišče cerkvi naložilo določene omejitve, med drugim, kdaj lahko zvonijo in koliko časa.

Zvonovi so bili nato maja po veliki noči zaradi nove pritožbe skupine vaščanov o preglasnem in predolgem zvonjenju vnovič zapečateni. Od takrat so verske obrede v Dolini po poročanju Primorskega dnevnika spremljali izključno zvonovi bližnje cerkve sv. Martina.

Podlago za vnovično delovanje zvonov pa po poročanju portala Družina predstavlja odločitev sodišča na podlagi nove ureditve za zvonjenje zvonov, ki jo je izdal novi tržaški škof Enrico Trevisi februarja letos. Kunaver pojasnjuje, da škof v tem dekretu med drugim določa, kdaj se lahko oglasijo zvonovi in koliko časa lahko zvonijo. Obenem pa so se v župniji že pred časom zahvalili tudi skoraj 700 podpisnikom peticije za vrnitev zvonjenja, ki je bila po njihovi oceni uspešna.