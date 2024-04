Pahor in Mattarella častna doktorja prava Univerze v Trstu

Trst, 12. aprila - Nekdanji predsednik republike Borut Pahor in aktualni italijanski predsednik Sergio Mattarella sta danes na Univerzi v Trstu prejela častna doktorata iz prava. Kot so utemeljili na slovesni podelitvi, sta priznanje prejela, ker sta se odločno zoperstavila ozkoglednosti nacionalističnega egoizma in se zavzela za politiko sprave.