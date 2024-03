Na okrogli mizi o nujni podpori znanosti za izkoriščanje jedrske energije

Ljubljana, 20. marca - Znanstveno raziskovanje in izobraževanje ustreznega kadra sta in bosta tudi v prihodnje nujna za ustrezno izrabo jedrske energije, so se strinjali udeleženci današnje okrogle mize na Institutu Jožef Stefan (IJS). Menili so, da bi bila podpora Jeku 2 na referendumu pomemben signal mladim, da gre za perspektivno področje.