Na novoletnem sprejemu stranke Slovenska skupnost o vlogi stranke in manjšine v Italiji

Števerjan, 27. januarja - Stranka slovenske manjšine v Italiji Slovenska skupnost (SSK) je v petek v Števerjanu priredila novoletni sprejem. Govorniki so pred številnimi udeleženci iz Italije in Slovenije izpostavljali pomen in vlogo stranke ter slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Novi predsednik stranke Damijan Terpin je poudaril, da je vloga SSK iskati dialog z vsemi političnimi silami, ki so pripravljene pomagati slovenski manjšini, poroča Primorski dnevnik.

Nova tajnica stranke Fulvia Premolin pa je izpostavila glavne točke, na katerih bo morala stranka delovati. To je med drugim šolstvo, kjer bo po njenih besedah treba okrepiti pristojnosti Urada za slovenske šole in nadgraditi šolsko mrežo. Kot pomembni točki je omenila tudi skrb za zemljo ter sodelovanje z opcijami, ki so do nje spoštljive.

Predsednik Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga je na srečanju izpostavil vlogo slovenske manjšine kot temeljne komponente FJK tudi v luči vloge dežele v mednarodnem okviru. Omenil je oblikovanje novega deželnega volilnega zakona, po katerem bi lahko slovenska manjšina v deželni svet izvolila svojega predstavnika tudi brez povezav z italijanskimi strankami.

Državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar pa je poudarila pomen slovenske stranke v Italiji za živost in vključenost Slovencev na območju. Pri tem je po njenih besedah pomembna politična aktivnost ne glede na to, ali je na koncu kronana z izvolitvijo.

Novoletnega sprejema SSK se je po pisanju Primorskega dnevnika prvič v zgodovini udeležila tudi predstavnica vladajočih Bratov Italije, senatorka iz FJK Francesca Tubetti. V svojem pozdravu je poudarila pomen navezanosti na zemljo, korenine in izročilo prednikov ter sodelovanja.

Poslanec italijanske narodnosti v državnem zboru Felice Žiža pa je poudaril pomen samostojne narodne skupnosti, ki sklepa dogovore z vlado, tako kot v Sloveniji, kjer ima italijanska skupnost zagotovljeno zastopstvo v parlamentu.

Zbrane so po pisanju Primorskega dnevnika med drugim nagovorili tudi števerjanska županja Franca Padovan, goriški prefekt Raffaele Ricciardi, goriški župan Rodolfo Ziberna ter predsednika krovnih organizacij manjšine, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij.