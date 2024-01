Na srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja ponovno pozivi k boljšemu sodelovanju in povezanosti

Kobarid, 21. januarja - Na srečanju Slovencev Videmske pokrajine in Posočja so se v soboto ponovno zvrstili pozivi k še večji povezanosti in sodelovanju Slovencev z obeh strani meje. Župani so izpostavili, da si želijo konkretnejšo pomoč obeh držav pri uresničevanju razvojnih projektov. Zunanja ministrica Tanja Fajon je poudarila, da je ključno iskreno sodelovanje.

Pred tradicionalnim novoletnim srečanjem Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki je letos ponovno potekalo v Kobaridu, so se z ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon srečali župani iz Posočja in Benečije ter spregovorili o možnih rešitvah za razvoj tega obmejnega območja. Ob robu srečanja je ministrica povedala, da se zaveda izjemnega potenciala območja, ključno pa se ji zdi iskreno sodelovanje pristojnih z obeh strani meje ter tudi pomoč države. Slovenske in italijanske župane je spodbudila, da skupaj sodelujejo pri prijavah na čezmejne razpise.

Več prisotnih je opozorilo, da na italijanski strani velik izziv predstavlja majhnost občin, ki z omejenimi kadri ne zmorejo ustrezno in do časa pripraviti kompleksnejših projektov. Pojavila se je pobuda po vzpostavitvi določene organizacije, ki bi združevala interese posameznih deležnikov in predvsem pomagala pri pripravi skupnih projektov ter pridobivanju zunanjih sredstev.

Eno od rešitev vidijo tudi v oblikovanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZST) v Kanalski dolini, ki bi sicer segalo kar v tri države, Slovenijo, Avstrijo in Italijo.

Župani so sicer izpostavili, da si želijo večjo podporo s strani obeh držav. Tolminski župan Alen Červ je ob robu srečanja povedal, da lahko predvsem državna podpora opolnomoči ti dve obmejni območji za izpeljavo ustreznih razvojnih projektov. Nekaj projektov so že uspeli izpeljati, predvsem s področja trajnostne mobilnosti, potencial vidijo tudi v snovanju skupne strategije turizma.

Srečanju z ministrico je sledilo tradicionalno novoletno srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki so se ga med drugim udeležili tudi predstavniki slovenskih organizacij in društev zunaj meja matične domovine, župani beneških občin ter predstavniki Dežele Furlanije - Julijske krajine.

Slavnostna govornica Tanja Fajon je v svojem govoru izpostavila trdoživost in vztrajnost ljudi z obeh strani meje kljub vsem preizkušnjam zgodovine tega območja, kot pomembno priložnost za krepitev čezmejnih povezav v prihodnje pa vidi tudi začetek pogovorov za vzpostavitev EZTS, ki bi prineslo možnost novih projektov v korist celotne regije.

Vrhunec srečanja, ki so ga v kulturnem delu oblikovali nastopajoči iz Posočja in Benečije, je bila podelitev Gujonovih priznanj, ki jih najbolj zaslužnim za delo v Videmski pokrajini vsako leto podelijo v spomin na župnika Paskvala Gujona.

Letošnja prejemnika sta bila Margherita Trusgnach za kulturno ustvarjanje, organizacijsko udejstvovanje in povezovalno vlogo med Benečijo in Posočjem ter Osvald Errath za dolgoletno aktivno delovanje pri ohranjanju slovenskega zborovskega petja in slovenske besede v Kanalski dolini.