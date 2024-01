Potek izpitov, v katerih sodelujejo sodniki, po oceni MJU nemoten

Ljubljana, 18. januarja - Sodelovanje v komisijah za tri različne izpite, ki jih izvaja upravna akademija ministrstva za javno upravo, so od opozorilnega protesta sodnikov odpovedali skupno štirje sodniki oziroma sodnice, so za STA navedli na ministrstvu za javno upravo (MJU). Ocenili so, da bo izvedba vseh izpitov kljub protestu potekale nemoteno.